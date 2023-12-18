تطوير وجبة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

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توتوري - (جيجي برس)-أضافت كافتيريا في معسكر يوناغو التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في محافظة توتوري الغربية إلى قائمتها طبقًا جديدًا تم إعداده بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي التفاعلي.

الإضافة الجديدة هي سمك القد المقلي المغطى بالشعيرية المقلية لإضفاء نكهة مختلفة. ويأتي الطبق مع خمسة خيارات مختلفة من الصلصة لتلبية الأذواق المختلفة بين أفراد القوات. تم اقتراح الطبق كمدخل لمسابقة الطهي التي استضافها القطاع الأوسط لقوات الدفاع الجوي البرية.

تم تحفيز هذه الإضافة الجديدة برؤية توشيوكي يامانيكي، رئيس وحدة الخدمة العامة بالمعسكر، الذي يعمل على دعم الحياة اليومية للقوات، والذي شعر بأن قوات الدفاع الذاتي يجب أن تستخدم الذكاء الاصطناعي. استخدم يامانيكي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر هاتفه الذكي بعد رؤية أخبار حول آخر التطورات التكنولوجية.

يستخدم نحو 200 شخص يوميًا الكافيتريا في هذا المعسكر، وفي ظل القيود المالية حيث تبلغ تكلفة المكونات حوالي 390 ين للوجبة الواحدة، يكون من الضروري توفير وجبات يمكن إعدادها بكميات كبيرة. وعلى الرغم من أن ”التفكير في القائمة أمر صعب“، إلا أن يامانيكي يشعر بالرضا بتحقيق الحلول المثلى ضمن الظروف المحددة، ويعتزم استخدام التكنولوجيا لتطوير وجبات حلوى في العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)