كوريا الشمالية تطلق ”صاروخا باليستيا“ باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو/سيؤول - (جيجي برس)-- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً في الأقل اليوم الإثنين بعد ساعات فقط من إطلاقها صاروخاً آخر قصير المدى بصورة منفصلة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن ”كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق“، في إشارة إلى بحر اليابان.

وقال نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان شينغو مياكي إن ”الصاروخ الباليستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه على 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله، وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه“. وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد على ستة آلاف كيلومتر. وتابع ”يقدر أن الصاروخ حلق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحاً (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومتراً شمال غربي جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

وقدمت اليابان احتجاجا قويا لكوريا الشمالية عبر قنوات سفارتها في بكين وعقدت اجتماعا لمجلس الأمن القومي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعطى كيشيدا تعليمات للمسؤولين الحكوميين ببذل أقصى الجهود لجمع وتحليل البيانات وتقديم المعلومات للناس على وجهة السرعة وبصورة ملائمة.

ودعا أيضا المسؤولين إلى اتخاذ تدابير شاملة لضمان سلامة الطائرات والسفن والاستعداد التام لأي وضع غير متوقع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)