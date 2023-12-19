اليابان تسعى لتسجيل فن الخط الياباني ”شودو“ على قائمة التراث الثقافي لليونسكو

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أوصى مجلس الشؤون الثقافية الياباني اليوم الاثنين بأن تسعى الحكومة اليابانية إلى إدراج الخط الياباني ”شودو“ على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وقالت مصادر مطلعة إنه ردا على ذلك، ستقدم الحكومة مقترحها إلى هيئة الأمم المتحدة بحلول مارس/ آذار المقبل بعد اعتماده رسميا في اجتماع للوكالات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو ما إذا كانت ستسجل شودو في القائمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 تقريبًا.

شودو، والتي تعني حرفيًا ”طريقة الكتابة“، هو فن كتابة حروف ”كانجي“ وأحرف ”كانا“ باستخدام أدوات تقليدية مثل الفرش وأعواد الحبر والألواح . بعد وصول الكانجي من الصين إلى اليابان القديمة، ظهر أسلوب الكتابة الياباني ”وايو“ من خلال استيعاب أساليب وتقنيات الكتابة الصينية، وأدى إلى ظهور ثقافة شعر ”واكا“ وتطور حروف كانا.

وخلصت اللجنة إلى أن شودو سيكون مناسبًا لإيصال تنوع وعمق الثقافة اليابانية إلى العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)