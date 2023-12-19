«نيبون ستيل» اليابانية تستحوذ على عملاق الحديد الأمريكي ”يو إس ستيل“ مقابل 14 مليار دولار

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة نيبون ستيل كورب يوم الاثنين إنها ستستحوذ على شركة الصلب الأمريكية الكبرى ”يو إس ستيل“ مقابل حوالي 14 مليار دولار لستصبح الشركة بحلول سبتمبر/أيلول 2024 واحدة من الشركات التابعة لشركة نيبون ستيل.

وستكون هذه أكبر عملية استحواذ تقوم بها الشركة اليابانية على الإطلاق.

ومع توقع نمو الطلب على الصلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق بين الدول المتقدمة، بشكل مطرد، يهدف الجانبان إلى الاستفادة من قدراتهما الفنية لتوسيع إنتاج منتجات الصلب عالية الأداء.

تدعم عملية الاستحواذ توسع شركة نيبون ستيل بشكل كبير في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قدرة إنتاج الصلب الخام السنوية للشركة إلى 86 مليون طن.

اتفقت الشركتان على أن تحتفظ شركة ”يو إس ستيل“ باسمها ومقرها الرئيسي، حسبما قالت في بيان يوم الإثنين. كما أكدت ”نيبون“ أيضاً احترامها لجميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة ”يو إس ستيل“ مع نقابة عمال الصلب المتحدة، والتي شددت مراراً وتكراراً أنها لن تدعم أي مزايدين أجانب.

تسعى ”نيبون ستيل“، أكبر شركة منتجة في اليابان ورابع أكبر شركة منتجة في العالم، إلى تحقيق نمو في الخارج تعويضاً لسلسلة من التحديات التي تواجه عملياتها الحالية. ستمنحها هذه الصفقة موطئ قدم كبير في صناعة الصلب الأميركية، وخاصة سوق السيارات المربح حيث تُعد ”يو إس ستيل“ مورداً رئيسياً.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)