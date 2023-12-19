وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يوجد نزاع إقليمي مع اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ليس لديها نزاعات إقليمية مع دول أخرى بما في ذلك اليابان، مشيراً إلى أن موسكو لن تشارك في مفاوضات بشأن ما يسمى بالأراضي الشمالية.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع برنامج ”اللعبة الكبيرة“ لـ ”القناة الأولى“، أمس الاثنين، بأنه ليست لدى روسيا أي خلافات بشأن الأراضي مع الدول الأخرى، بما فيها اليابان. وأضاف: ”كل مسائل الأراضي مغلقة، وهم يفهمون ذلك جيدا“.

تُعرف أربع جزر في شمال غرب المحيط الهادئ المتنازع عليها منذ عقود مع روسيا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان. تم الاستيلاء عليها من قبل الاتحاد السوفيتي السابق من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار من العام المقبل. ومع اقتراب فترة بوتين من الفوز بولاية خامسة، فمن المرجح أن تحافظ إدارته على موقفها الذي يؤكد أن القضايا الإقليمية قد تم حلها حتى لو توفرت الفرصة للحوار مع اليابان.

وتجري موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن الماضي مفاوضات بشأن توقيع معاهدة السلام بعد الحرب العالمية الثانية. وتظل العقبة الرئيسية أمام ذلك هي النزاع على الأراضي الشمالية. وأكدت موسكو أكثر من مرة أن السيادة الروسية على هذه الأراضي لا شك فيها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)