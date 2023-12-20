«توشيبا» اليابانية تودع البورصة بعد 74 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم شطب شركة توشيبا اليابانية العملاقة للإلكترونيات والآلات من البورصة اليابانية اليوم الأربعاء، منهية تاريخها الذي دام 74 عامًا كشركة مساهمة عامة.

وتهدف شركة توشيبا الآن إلى إعادة الهيكلة تحت إشراف فريق إدارة جديد يضم مسؤولين من اتحاد يقوده صندوق الاستثمار الخاص الياباني جابان إنداستريال بارتنرز الذي استحوذ على شركة توشيبا، وإنهاء تسجيل الشركة اليابانية في البورصة المستمر منذ 74 عاماً. وسيسعى فريق الإدارة الجديد إلى إعادة إدراج أسهم توشيبا في غضون خمس سنوات تقريبًا.

وفي يوم الثلاثاء، أقفلت أسهم توشيبا عند 4590 ينا، بانخفاض 5 ينات عن اليوم السابق.

شركة توشيبا التي يعود تاريخها إلى عام 1875، ستحتفل بالذكرى الـ 150 لتأسيسها في عام 2025، كانت غارقة في الاضطرابات الإدارية في السنوات الأخيرة.



في عام 2006 دفعت ”توشيبا“ 5.4 مليار دولار لشراء شركة ”ويستنجهاوس“ العاملة في مجال تشييد منشآت الطاقة النووية في الولايات المتحدة. لم يكن لدى ”توشيبا“ أي خبرة في ذلك المجال، ولكن ما شجعها على هذه الخطوة هو أنه في ذلك الوقت كانت هذه الصناعة مزدهرة وتمتع بآفاق نمو جيدة، حيث أعلنت بلدان مثل فيتنام والهند واليابان اهتمامها بتعزيز صناعة الطاقة النووية. تغير كل ذلك في عام 2011 عندما تسبب تسونامي في انهيار كارثي بمحطة فوكوشيما النووية، لتغلق اليابان بعد ذلك جميع مفاعلاتها النووية تقريباً، بينما ألغت بلدان أخرى خططاً للاستثمار في الطاقة النووية.

تضررت صورة علامتها التجارية بسبب فضيحة محاسبية في عام 2015، ووجه الاستثمار الفاشل في شركة الكهرباء الأمريكية وستنغهاوس ضربة أخرى للشركة في عام 2017.

فضائح محاسبية واستثمارات فاشلة أخرى أثرت على سمعة توشيبا، مما أدى إلى مشاكل مالية وإدارية خطيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)