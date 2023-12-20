«دايهاتسو» تعلق شحنات جميع موديلاتها بسبب فضيحة اختبار السلامة

أخبار اليابان

طوكيو (جيجي برس) - قالت شركة دايهاتسو موتور اليوم الأربعاء إنها ستعلق شحنات جميع طرازات سياراتها المصنوعة في اليابان والخارج بسبب فضيحة تتكشف حول سوء السلوك أثناء إجراءات اختبارات السلامة من الاصطدام الجانبي.

ووجدت شركة صناعة السيارات اليابانية أن جميع الطرازات التي تصنعها الشركة تقريبًا تأثرت بسوء السلوك، مقارنة بستة طرازات تم الكشف عنها حتى الآن، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وأبلغت لجنة مستقلة شكلتها وحدة تويوتا موتور كورب للتحقيق في الفضيحة نتائج التحقيق إلى وزارة النقل يوم الأربعاء.

وبحسب تقرير اللجنة، تم اكتشاف 174 حالة سوء سلوك في 25 عنصر اختبار. وستقوم الوزارة بإجراء فحص ميداني لسيارات دايهاتسو يوم الخميس.

وفي أبريل/ نيسان، قالت دايهاتسو إنها وجدت مخالفات في اختبارات السلامة من الاصطدام الجانبي التي شملت أربعة طرازات تصدر في الأسواق الخارجية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)