اليابان وأمريكا وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ينددون بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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واشنطن - (جيجي برس)-- أدانت اليابان والولايات المتحدة و42 اقتصادًا آخر يوم الثلاثاء سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وما حوله من قبل المسلحين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.

وفي بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الاقتصادات الـ 44 إن الهجمات ”تهدد التجارة الدولية والأمن البحري“.

وقال البيان إن استيلاء الحوثيين على السفينة ”غالاكسي ليدر“ التي تديرها شركة ”نيبون يوسن كيه كيه“ ومقرها طوكيو، الشهر الماضي، والاحتجاز المستمر لطاقم السفينة، أمر ”مريع“.

وأضاف البيان أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهدد ”حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الأساسية إلى الوجهات والسكان في جميع أنحاء العالم“.

وقال الموقعون على البيان ”يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين. ولا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)