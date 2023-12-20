اليابان تدرس تصدير صواريخ باك-3 إلى الولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء النظر في تصدير صواريخ أرض-جو الموجهة من طراز باتريوت المتقدمة-3 أو باك-3 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم تصنيعها في اليابان بموجب ترخيص من شركة أمريكية.

تستعد اليابان لرفع الحظر الذي فرضته على تصدير المعدات الدفاعية الجاهزة المصنعة بموجب ترخيص من كيانات أجنبية من خلال مراجعة إرشاداتها بشأن عمليات نقل المعدات الدفاعية في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بالسماح بتصدير صواريخ PAC-3 إلى الدولة المرخصة بموجب المبادئ التوجيهية المنقحة.

وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان صواريخ باك-3. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتصدير أي سلاح في شكل منتج نهائي يتوافق مع التعريف المنصوص عليه في قانون قوات الدفاع الذاتي.

وقامت اليابان بتصدير نموذج نهائي من معدات الرادار للإنذار والتحكم إلى الفلبين. وهذا هو المثال الوحيد لشكل نهائي من المعدات الدفاعية المنقولة إلى الخارج حتى الآن من اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)