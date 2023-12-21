اكتشاف عمليات غش في اختبارات السلامة في 28 طرازًا من سيارات دايهاتسو

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة دايهاتسو موتور يوم الأربعاء إنه تم العثور على مخالفات في اختبارات السلامة في 28 طرازًا من سياراتها قيد الإنتاج حاليًا وقيد التطوير في اليابان.

ويبلغ عدد طرازات السيارات المتضررة 64 طرازًا إذا تم تضمين الطرازات التي انتهى إنتاجها وتلك المخصصة للبيع في الأسواق الخارجية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة ”تويوتا موتور“ تعليق كافة الشحنات القادمة من شركة ”دايهاتسو موتور“ التابعة لها بعد فضيحة كشفت أن معظم سياراتها لم تخضع لاختبارات السلامة في حالات التصادم بشكل صحيح.

كان يُعتقد سابقاً أن ستة طرازات ستتأثر بنتائج الاختبار المتلاعب بها، لكن الشركة تقول الآن إن معظم سيارات ”دايهاتسو“ قد تتأثر بالأمر. وقالت وزارة النقل اليابانية إنها ستجري تحقيقاً ميدانياً صباح الخميس.

وقال رئيس دايهاتسو سويشيرو أوكودايرا في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”نحن نعتذر بشدة“. ”نحن نستحق النقد للتقليل من شأن نظام إصدار شهادات السلامة للسيارات“.

وستقوم شركة دايهاتسو، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا موتور، بتعليق شحنات جميع طرازات السيارات المصنوعة في الداخل والخارج. ويبدو من المؤكد أن الفضيحة ستوجه ضربة قوية لإدارة الشركة.

وبعد الكشف في شهر إبريل/ نيسان عن مخالفات في اختبارات السلامة في أربعة طرازات تباع في الأسواق الخارجية، قامت لجنة مستقلة بالتحقيق في الأمر ووجدت أن سوء السلوك يعود إلى عام 1989.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)