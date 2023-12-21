السياحة اليابانية تستعيد عافيتها بقوة

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طوكيو - (جيجي برس)-- يقدر عدد الزوار الأجانب لليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 22 مليونًا و332 ألفًا، متجاوزًا عتبة الـ 20 مليونًا على أساس سنوي لأول مرة منذ أربع سنوات، منذ انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما أظهرته بيانات حكومية يوم الأربعاء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، قفز العدد المقدر 2.6 ضعفًا عن العام السابق ليصل إلى 2,440,800، بالقرب من 2,441,274 في نفس الشهر من عام 2019، قبل الجائحة، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية.

ويشهد عدد الزوار الأجانب، ومعظمهم من كوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة، انتعاشاً مطرداً بفضل انخفاض سعر الين. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، تجاوز العدد الشهري للزوار الأجانب مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة.

تتزايد التوقعات بأن العدد السنوي للزوار الأجانب يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024. وتشير تقديرات وكالة السفر اليابانية إلى أن إجمالي عام 2024 قد يصل إلى 33.1 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي البالغ حوالي 31.88 مليونًا المسجل في عام 2019. .

وفي الوقت نفسه، ظلت الزيادة في عدد الزوار من البر الرئيسي للصين، والذي كان يمثل حوالي 30٪ من جميع زوار اليابان قبل الجائحة، بطيئة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض عدد الزوار من البر الرئيسي للصين بنسبة 65.6% عن مستوى عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأخير في استئناف الرحلات الجوية بين اليابان والصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)