وزارة النقل اليابانية تفتش المقر الرئيسي لشركة «دايهاتسو»

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أوساكا - (جيجي برس)-- أجرت وزارة النقل اليابانية اليوم الخميس تفتيشًا للمكتب الرئيسي لشركة دايهاتسو موتور في غرب اليابان بشأن فضيحة اختبارات السلامة.

وكان قد تكشف في أبريل/نيسان أن الشركة التي تمتلكها تويوتا موتور بالكامل تلاعبت في قطع أبواب في اختبار تصادم بسيارات معدة للأسواق الخارجية. وفي مايو/أيار تبين أن دايهاتسو حصلت بطريقة غير ملائمة على شهادة حكومية لمركبات هايبريد للسوق اليابانية أيضا.

وأبلغت دايهاتسو الوزارة يوم الأربعاء بنتائج التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة بشأن الفضيحة. وكانت اللجنة تحقق في الأمر منذ ظهور الفضيحة في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من هذا العام.

ووفقا لتقرير التحقيق، تم تأكيد 174 حالة سوء سلوك في 25 فئة في إطار الاختبارات المتعلقة بالسلامة والمسائل الأخرى المتعلقة بالمركبات والتي يعود تاريخها إلى عام 1989.