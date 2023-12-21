تويوتا تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس)-- أعلنت وحدة أمريكية تابعة لشركة تويوتا موتور اليابانية يوم الأربعاء أنها ستستدعي حوالي مليون سيارة من علامتي تويوتا ولكزس الفاخرة في الولايات المتحدة.

وقات تويوتا إنها ستستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة، لأن قصورًا في الدائرة الكهربائية داخل أجهزة الاستشعار قد يتسبب في عدم فتح الأكياس الهوائية كما هو مصمم لها.

يشمل الاستدعاء طرازات 2020-2021 من سيارة RAV4 SUV وسيارة كورولا سيدان.

تم تصميم أجهزة الاستشعار الموجودة في مقاعد الراكب الأمامي لاكتشاف ما إذا كان هناك راكب ومدى وزن الراكب، وذلك من أجل نفخ الأكياس الهوائية بشكل مناسب في حالة حدوث تصادم. ربما تم تصنيع أجهزة الاستشعار بشكل غير صحيح.

وأوضحت تويوتا، أن الخلل الكهربائي قد يؤدي إلى تعطل أجهزة استشعار نظام تصنيف الركاب، حيث تعمل الأجهزة على ضمان عدم انتفاخ الأكياس الهوائية إذا كان هناك شخص بالغ صغير الحجم أو طفل يجلس في المقعد الأمامي.

وتخطط الشركة لإبلاغ العملاء بالسيارات المعنية بالاستدعاء بحلول منتصف فبراير/ شباط من العام المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)