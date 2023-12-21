اليابان تطلب من الشركات أن تركز على الإنسان بدلاً من الذكاء الاصطناعي التوليدي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدمت الحكومة اليابانية مبادئ توجيهية تتضمن 10 مبادئ في اجتماع يوم الخميس تدعو الشركات المحلية إلى التركيز على الإنسان وحماية الخصوصية عند تطوير أو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتشمل المبادئ الأخرى التي تم عرضها في اجتماع الخبراء حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي في البلاد ضمان السلامة والشفافية والأمن.

وسيتم اعتماد المبادئ التوجيهية رسميًا بحلول شهر مارس المقبل. كما قرر مجلس استراتيجية الذكاء الاصطناعي إنشاء منظمة لدراسة طرق تقييم سلامة الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وفي إشارة إلى أن ”تقنيات الذكاء الاصطناعي والأعمال ستستمر في التغير“، دعا رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الخبراء إلى ”مواصلة المناقشات حول كيفية تنظيم وتعزيز (التقنيات) بطريقة شاملة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)