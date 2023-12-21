حكم يلزم شركة توشيبا بدفع تعويضات بسبب فضيحة محاسبية عام 2015

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طوكيو - (جيجي برس) -- أمرت محكمة منطقة طوكيو اليوم الخميس شركة توشيبا بدفع إجمالي 100 مليون ين كتعويضات للمستثمرين المؤسسيين بسبب الفضيحة المحاسبية التي وقعت في عام 2015.

وفي الدعوى، طالب إجمالي 104 من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأخرى الشركة اليابانية بدفع ما مجموعه حوالي 57 مليار ين كتعويضات عن انخفاض سعر أسهمها في أعقاب الفضيحة.

وقبلت محكمة طوكيو جزئيا ادعاءات خمسة من المدعين بينما رفضت ادعاءات الآخرين.

تم الكشف عن المخالفات المحاسبية لشركة توشيبا في عام 2015. فقد قامت الشركة بتضخيم أرباحها بمقدار 224.8 مليار ين خلال السنوات السبع السابقة.

وادعى المدعون أنهم تكبدوا خسائر نتيجة انخفاض سعر سهم شركة توشيبا بسبب تزوير بياناتها المالية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)