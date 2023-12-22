تأييد الحكم بالسجن لمدة 28 عامًا لتشيلي بتهمة قتل امرأة يابانية

أخبار اليابان

فيسول - (جيجي برس)-- أيدت محكمة فرنسية يوم الخميس حكم محكمة أدنى درجة حكم على رجل تشيلي بالسجن لمدة 28 عامًا لقتله امرأة يابانية.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه نيكولا زيبيدا كونتريراس (33 عاما) بشأن حادث اختفاء نارومي كوروساكي، التي كانت طالبة في جامعة تسوكوبا في محافظة إيباراكي شرق اليابان، أثناء دراستها في فرنسا عام 2016.

وكان الادعاء الفرنسي قد طلب الحكم بالسجن مدى الحياة على زيبيدا، الصديق السابق للمرأة اليابانية.

ولم تتمكن الشرطة المحلية من العثور على جثة كوروساكي، بينما نفى زيبيدا هذه الاتهامات باستمرار. وقال مرارا قبل صدور الحكم يوم الخميس إنه ليس قاتلا.

ووفقا للمدعين العامين، زار زيبيدا الضحية في بيزانسون، المدينة الشرقية حيث كانت تدرس، في ديسمبر/ كانون الأول 2016. ويُزعم أنه قتل كوروساكي في غرفة سكن الطلاب الخاصة بها، وحمل جثتها إلى منطقة مهجورة وتركها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)