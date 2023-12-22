هوندا تعلن عن استدعاء 2.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في مضخات الوقود

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) -- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الخميس أنها ستستدعي حوالي 2.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال مضخات الوقود المعيبة التي تصنعها شركة دينسو اليابانية لصناعة قطع غيار السيارات.

وقالت الوحدة الأمريكية لشركة هوندا موتور اليابانية إن محرك السيارات المتضررة قد يتوقف أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث.

وقالت شركة هوندا إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات تتعلق بالمضخات حتى الآن.

كما أشارت الشركة إلى أن مضخات الوقود، التي تساعد على نقل الوقود إلى محرك السيارة، ستُستبدل استبدالها مجانا.

ومن بين السيارات الخاضعة للاستدعاء سيارات أكورد وسيفيك وCR-V وأكورا التي تم إصدارها بين عامي 2018 و2020.

وبحسب المجموعة اليابانية، فإنها تجري عمليات استدعاء منذ عام 2020 استجابة لمشاكل مماثلة في مضخة الوقود. وقد وصل إجمالي عدد السيارات الخاضعة للاستدعاء إلى 4.5 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المتضررة من الإجراء الأخير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)