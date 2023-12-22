البيت الأبيض يدعو إلى التحقيق في عرض شركة «نيبون ستيل» اليابانية لشراء شركة يو إس ستيل الأمريكية

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واشنطن - (جيجي برس) -- قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد، يوم الخميس، إنه يتعين على السلطات الأمريكية التحقيق في عملية الاستحواذ المقترحة على شركة الصلب الأمريكية الأمريكية من قبل شركة نيبون ستيل اليابانية، مشيرة إلى تداعيات محتملة على الأمن القومي.

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية لبايدن، يوم الخميس، إن الرئيس يعتقد أن ”شراء هذه الشركة الشهيرة المملوكة لأميركيين من قبل كيان أجنبي – حتى ولو كان من حليف وثيق – يستحق التدقيق الجاد فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على الاقتصاد”. الأمن الوطني وموثوقية سلسلة التوريد“.

وأضافت برينارد أن الصفقة كانت من نوع الصفقات التي تم تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تقوم بفحص الصفقات بحثًا عن تهديدات للأمن القومي، للتحقيق فيها. وقالت إن الإدارة ستنظر بعناية في نتائج أي تحقيق صادر عن لجنة الاستخبارات المالية و”تتصرف إذا كان ذلك مناسبا“.

لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هي لجنة مشتركة بين الوكالات مخولة بمراجعة بعض المعاملات التي تنطوي على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من وجهة نظر الأمن القومي. إذا رأت اللجنة وجود خطر كبير، يمكنها أن تنصح الرئيس بحظر الصفقة المعنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)