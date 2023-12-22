«دايهاتسو» تبدأ بوقف الإنتاج في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أوقفت شركة دايهاتسو موتور يوم الجمعة الإنتاج في مصنع المحركات التابع لها في محافظة فوكوؤكا وسط فضيحة تتعلق باختبارات السلامة.

وستوقف شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا الإنتاج في جميع مصانع تجميع السيارات المحلية الأربعة التابعة لها، بدءًا من الأسبوع المقبل. ومن بينها، سيتم إيقاف ثلاث منها في محافظات شيغا، كيوتو، وأويتا اعتبارًا من يوم الاثنين والباقي في محافظة أوساكا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وبدأت وزارة النقل عملية تفتيش ميداني لوحدة شركة تويوتا موتور يوم الخميس وأمرت الشركة بوقف الشحنات حتى يتم التأكد من استيفاء لمعايير السلامة والبيئة الحكومية.

وتدرس الوزارة فرض عقوبات إدارية على شركة دايهاتسو، بما في ذلك إلغاء شهادات النوع اللازمة لإنتاج السيارات بكميات كبيرة. إذا حدث ذلك، فسيتعين على دايهاتسو وقف الإنتاج لفترة طويلة.

لدى دايهاتسو طلبات متراكمة تصل إلى حوالي 60.000 سيارة. ومن بينها، سيتم تعليق تسليم 12 ألف سيارة غير مكتملة، بينما سيتم تسليم الباقي إذا أراد العملاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)