توقعات بتغيرات كبيرة في التركيبة السكانية في اليابان بحلول عام 2050

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تشير توقعات المعهد الوطني للسكان والضمان الاجتماعي في اليابان إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر سيشكلون أكثر من 40٪ من السكان في 25 من محافظات اليابان الـ47 بحلول عام 2050. من المتوقع أن تكون محافظة أكيتا في شمال شرق اليابان من بين الأعلى نسبة لكبار السن، حيث يتوقع أن تصل إلى 49.9٪.

تشير التوقعات السكانية لعام 2050 إلى انخفاض في السكان بجميع المحافظات باستثناء طوكيو بحلول عام 2050، مما يظهر التوجه المستمر لتركيز السكان في العاصمة. البيانات المستخدمة في هذه التوقعات مبنية على تعداد عام 2020، وتستند إلى رصد التغييرات السكانية كل خمس سنوات لمدة 30 عامًا حتى عام 2050، مقسمة حسب المحافظة والمدينة والأحياء الرئيسية في البلدات والقرى.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون إجمالي عدد سكان اليابان حوالي 104,686,000 نسمة، بانخفاض يصل إلى 17.0 مليون من عام 2020. يُشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض أقل من المتوقع في التقدير السابق الصادر في عام 2018، ويعود ذلك جزئيًا إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان غير اليابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)