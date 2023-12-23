اليابان تتراجع إلى المرتبة 30 في إنتاجية العمل بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- احتلت اليابان المرتبة 30 في إنتاجية العمل بين الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متراجعة عن المرتبة 28 في العام السابق ومسجلة أدنى مستوى قياسي لها، وفقا لدراسة أجراها مركز الإنتاجية الياباني.

ووصل سعر الساعة الإنتاجية في اليابان إلى 5099 ينًا، أو 52.3 دولارًا، في عام 2022، وفقًا للمسح الذي يستند إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وسجلت إنتاجية الفرد في البلاد أيضًا أدنى تصنيف جديد لها، حيث احتلت المرتبة 31.

وأشار مركز الإنتاجية إلى أن النتائج تعكس اختلافات في النمو الاقتصادي، حيث كان التعافي الاقتصادي في اليابان من أزمة كورونا معتدلا بينما شهدت الدول الأوروبية وغيرها تعافيا سريعا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)