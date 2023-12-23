اليابان ترفع الحظر عن تصدير الأسلحة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قامت الحكومة اليابانية بمراجعة المبادئ الثلاثة للبلاد بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية والمبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه المبادئ يوم الجمعة، ورفعت الحظر الذي فرضته على صادرات الأسلحة والذخائر المصنعة بموجب ترخيص من شركات أجنبية إلى بلدانها، وبشكل مشروط إلى بلدان ثالثة.

بالنسبة لهذه الشحنات الأولى، قررت الحكومة تصدير صواريخ أرض جو موجهة من طراز PAC-2 وPAC-3 إلى الولايات المتحدة، بناءً على طلب الجانب الأمريكي.

وفيما يتعلق بالمعدات الدفاعية التي تم تطويرها بالاشتراك مع دول أخرى، فإن المراجعة ستسمح بالنقل المباشر للمكونات والتقنيات إلى دول ثالثة. ولم يتم تضمين نقل المنتجات النهائية هذه المرة، بسبب معارضة حزب كوميتو، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان.

اتفقت الحكومة مع بريطانيا وإيطاليا على التعاون في تطوير طائرتهما المقاتلة القادمة. وتهدف إلى التوصل إلى نتيجة بشأن نقل المنتجات النهائية بحلول نهاية فبراير، قبل أن تبدأ الدول الثلاث المفاوضات بشكل جدي.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للصحفيين اليوم ”نأمل أن نساهم في الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)