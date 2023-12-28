【فيديو】بتصميم جديد... قطار الطلقة يحتفل بمرور 40 عامًا على افتتاح طوكيو ديزني لاند

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طوكيو - (جيجي برس) -- بدأ قطار الطلقة أو شينكانسن ”الحلم السحري“ الذي يحمل تصميم عالم ديزني والذي طال انتظاره، عمله رسميًا بين مدينة سينداي والعاصمة اليابانية طوكيو.

تم إطلاق التعاون بين شركة سكك حديد شرق اليابان وشركة أورينتال لاند في 22 ديسمبر/ كانون الأول بمناسبة الذكرى الأربعين لافتتاح منتجع طوكيو ديزني لاند في اليابان.

الرحلة باستخدام ”Magical Dream Shinkansen“ ليست مجرد رحلة عابرة بقطار الطلقة ولكنها تجربة غامرة، حيث تم مزج سحر عالم ديزني مع سرعة وراحة السفر بالسكك الحديدية اليابانية.

ومن المقرر أن يستمر تشغيل القطار الفريد من نوعه حتى نهاية شهر مارس/ آذار من العام المقبل، حيث سيقوم بنحو أربع رحلات يومية بين مدينة سينداي وطوكيو.

لقد أضاف تشغيل هذا القطار لمسة من سحر عالم ديزني الشهير إلى التنقل اليومي، حيث حول الرحلة العادية إلى مغامرة غير رائعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)