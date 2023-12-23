الإمبراطور الأب يحتفل بعيد ميلاده التسعين

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طوكيو -(جيجي برس) -- أتم الإمبراطور الأب أكيهيتو، والد الإمبراطور ناروهيتو، عامه الـ90 اليوم السبت، ليصبح أول إمبراطور سابق يصل إلى السن المعروف باسم ”سوتسوجو“ في اليابان.

ووفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري، يقضي الإمبراطور الأب أكيهيتو أياما هادئة مع الإمبراطورة الأم ميتشيكو مع الحفاظ على رغبته القوية في السلام.

في فبراير/شباط، زار الإمبراطور الأب معارض حول تاريخ المهاجرين من محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان وحول البطاقات البريدية المتبادلة بين اليابانيين الذين تم احتجازهم في سيبيريا بعد الحرب العالمية الثانية وعائلاتهم

في محادثاته مع الإمبراطورة الأم ميتشيكو، غالبًا ما يتحدث الإمبراطور الأب عن ثقافة أوكيناوا وتاريخها، وحياته أثناء الحرب وبعدها مباشرة، والعائدين اليابانيين بعد الحرب من منشوريا السابقة، شمال شرق الصين الآن.

وهو يضع في اعتباره دائمًا وضع المناطق التي ضربها زلزال وتسونامي 11 مارس/ آذار 2011، وخاصة محافظة فوكوشيما، التي عانت من الحادث النووي الناجم عن تسونامي. في 11 مارس/ آذار من هذا العام، تم أداء رقصة مستوحاة من القصائد اليابانية التي ألفها الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو خلال حفل تأبين في معبد في إيشينوماكي بمحافظة مياغي، إحدى المحافظات الثلاث الأكثر تضررا من الكارثة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)