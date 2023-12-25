الولايات المتحدة ترحب بقرار اليابان تصدير صواريخ باتريوت

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان يوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ترحب بقرار اليابان تصدير صواريخ باتريوت أرض-جو الموجهة إلى الولايات المتحدة لتجديد المخزون الأمريكي.

وأضاف أن ”هذا القرار سيسهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة“.

وقال أيضًا إن ”الرئيس بايدن يقدر ويدعم بشدة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان تحت قيادة رئيس الوزراء كيشيدا“.

قامت الحكومة اليابانية يوم الجمعة بمراجعة المبادئ الثلاثة للبلاد بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية والمبادئ التوجيهية للتنفيذ لهذه المبادئ، ورفعت الحظر الذي فرضته على صادرات الأسلحة والذخائر المصنعة بموجب ترخيص من الشركات الأجنبية إلى بلدانها، وبشكل مشروط إلى دول ثالثة. بالنسبة لهذه الشحنات الأولى، قررت طوكيو تصدير صواريخ أرض جو موجهة من طراز PAC-2 وPAC-3 إلى الولايات المتحدة، بناءً على طلب الجانب الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)