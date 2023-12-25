مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة

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نيويورك - (جيجي برس)-- بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى ”اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية“.

بينما صوتت 13 دولة، بما في ذلك اليابان، بريطانيا، فرنسا، والصين، لصالح القرار، امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

كان من المفترض أن يتم التصويت في البداية يوم الاثنين. أعربت الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل، عن عدم الرضا عن المسودة الأولية لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في تأخير عملية التصويت لمدة أربعة أيام على التوالي.

تمكن مجلس الأمن من منع الولايات المتحدة من ممارسة سلطتها لحق النقض على القرار يوم الجمعة من خلال تليين التعبير داخل القرار. امتنعت روسيا كوسيلة لإظهار معارضتها لضجة عملية التصويت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)