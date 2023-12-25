نيسان تحتفل بالذكرى التسعين لتأسيسها مع طرازات خاصة وفريدة

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طوكيو - (جيجي برس) -- من المقرر أن تحتفل شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور، التي تشهد تغييرات كبيرة مثل تسوية العلاقات الرأسمالية مع شركة رينو الفرنسية والتحول إلى السيارات الكهربائية، بالذكرى التسعين لتأسيسها يوم الثلاثاء.

عانت نيسان من صعوبات مالية في أعقاب انهيار اقتصاد الفقاعة الياباني في التسعينيات، وأعادت بناء عملياتها بعد تلقي دعم رأسمالي من رينو في عام 1999. وهذا العام، نجحت شركة صناعة السيارات في إصلاح التحالف الذي كانت تهيمن عليه رينو في السابق.

وتهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى تحقيق النمو من خلال تسريع استراتيجيتها لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية وكذلك السيارات الهجينة المجهزة بالتقنيات الأصلية للشركة. لكنها مستمرة في النضال في السوق الصينية.

يعد مصنع توتشيغي التابع لشركة نيسان في بلدة كامينوميكاوا في محافظة توتشيغي، شرق اليابان، موطنًا لأحدث المعدات مثل واحدة لطلاء الهيكل والمصد في وقت واحد وواحدة لتعبئة الأسلاك النحاسية تلقائيًا للسيارات.

وتعتقد شركة صناعة السيارات أن نشر معرفة مصنع توتشيغي بشأن الإنتاج الفعال يعد أمرًا أساسيًا لخطتها المتمثلة في إضافة 27 سيارة كهربائية إلى مجموعتها بحلول السنة المالية 2030.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)