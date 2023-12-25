«دايهاتسو» توقف 3 مصانع بعد فضيحة التلاعب في اختبارات السلامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- علقت شركة دايهاتسو موتور يوم الاثنين عملياتها في ثلاثة مصانع محلية لتجميع السيارات في أعقاب فضيحة التلاعب في اختبارات سلامة السيارات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تلقت شركة صناعة السيارات اليابانية تعليمات من وزارة النقل الأسبوع الماضي بإيقاف الشحنات حتى يتم التأكد من أن سياراتها تلبي معايير السلامة والبيئة الحكومية بعد فضيحة اختبارات السلامة.

ومن غير الواضح متى ستستأنف الشركة الإنتاج، الذي من المتوقع أن يتم تعليقه على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

تم إيقاف مصنع الشركة في مدينة ريو بمحافظة شيغا غربي اليابان، والمصنع الموجود في بلدة أويامازاكي بمحافظة كيوتو المجاورة، ومصنع الشركة التابع لشركة دايهاتسو موتور كيوشو في مدينة ناكاتسو بمحافظة أويتا، يوم الاثنين جنوب غرب اليابان.

تخطط شركة دايهاتسو لإيقاف مصنعها الرئيسي في مدينة إيكيدا بمحافظة أوساكا غرب اليابان عن العمل يوم الثلاثاء، لتكتمل عمليات التعليق في جميع مصانع تجميع السيارات الأربعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)