منظمات إغاثة يابانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بنهاية 2023

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طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت منظمات الإغاثة الإنسانية وغيرها في اليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا في طوكيو اليوم الاثنين للدعوة إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية العام.

وقالت عضو الفرع الياباني لمنظمة الإغاثة الدولية ”أنقذوا الأطفال“ يوكا كانيكو: ”هذا الاقتراح البسيط يمثل الإرادة القوية للمواطنين الذين يصلون من أجل عدم التضحية بالمزيد من الأبرياء“.

وشددت كانيكو على أن الأمم المتحدة والقانون الدولي أصبحا مجرد اسم في مواجهة المعركة المستمرة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت كانيكو، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه يوم الجمعة الماضي للدعوة إلى توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة لم يتضمن فقرة تطالب بوقف الأعمال العدائية.

وأضافت كانيكو أيضا: ”لا يزال قادة العالم غير قادرين حتى على إظهار مسار أساسي نحو تحقيق التسليم السلس لإمدادات المساعدات“.

وفي وقت سابق، حضّ ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية بينها ”أطباء بلا حدود“ و”منظمة العفو الدولية“ و”أوكسفام“، قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الائتلاف أن الأولويات يجب أن تتضمن أيضا ”إجراءات ملموسة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين وحماية جميع السكان المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)