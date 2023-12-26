وكالة الفضاء اليابانية تنجح في وضع المسبار القمري في مداره

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“، يوم الاثنين، إنها نجحت في وضع المسبار الفضائي الياباني ”سليم“ SLIM في مدار القمر، في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح لقطاع الفضاء في البلاد على سطح القمر يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.

وقد انطلق الصاروخ H-IIA في أيلول/سبتمبر من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاثة تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتوقع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن يهبط المسبار لاستكشاف القمر (SLIM) في 20 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

يُطلق على (Smart Lander for Investigating Moon (SLIM أي ”مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر“، لقب ”مون سنايبر“ (”قناص القمر“) لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من هدف محدد على سطح القمر.

وتم تنفيذ تشغيل المحرك لوضع مركبة الهبوط في مدار بيضاوي الشكل على ارتفاع 600 إلى 4000 كيلومتر عن القمر ليلة الاثنين كما هو مخطط له، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

SLIM هو مسبار صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 2.4 متر ويزن حوالي 200 كيلوغرام باستثناء الوقود.

وإذا نجحت المهمة، فإن اليابان ستكون خامس دولة تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)