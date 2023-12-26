«دايهاتسو» توقف جميع مصانعها في اليابان

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أوساكا - (جيجي برس)-- أوقفت شركة دايهاتسو موتور عملياتها في مصنع لتجميع السيارات في إيكيدا بمحافظة أوساكا، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف جميع مصانع السيارات التابعة لها في اليابان عن العمل وسط فضيحة بشأن عمليات اختبار السلامة.

ومن المتوقع أن تظل المصانع معلقة حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل، لكن من غير الواضح متى سيتم استئنافها. وصنعت شركة صناعة السيارات اليابانية 66 ألف وحدة محليا في يناير/ كانون الثاني، وفقا للشركة.

وتعهدت شركة دايهاتسو بالتعاون في التحقيق الذي تجريه وزارة النقل للتحقق مما إذا كانت سياراتها تلبي معايير السلامة والبيئة الحكومية.

وجاء وقف الإنتاج بعد أن أصدرت الوزارة تعليمات لشركة دايهاتسو الأسبوع الماضي بتعليق جميع الشحنات حتى يتم التأكد من استيفاء سياراتها للمعايير. وتقع مصانع التجميع الثلاثة الأخرى في محافظات شيغا وكيوتو وأويتا.

وقال عامل في العشرينات من عمره جاء للعمل في مصنع أوساكا صباح الثلاثاء: ”إن توقف الإنتاج أمر مفهوم لأن هناك مشكلة كبيرة. سيكون هناك بعض التعويضات من الشركة، لذلك أنا لست قلقا كثيرا“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)