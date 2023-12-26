اليابان تعلن فرض عقوبات على 3 من قادة «حماس»

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس، وستجمد أصولا مملوكة لهم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الثلاثة ”كانوا على ما يبدو في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال في أنشطة إرهابية“. وأدى الهجوم الذي شنته الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل إلى إشعال الصراع الحالي في غزة.

وشدد هاياشي على ”أننا لن نخلق ثغرات لتدفقات أموال الإرهابيين“.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أخضعت الحكومة تسعة أشخاص، من بينهم كبار أعضاء في حماس، ومنظمة واحدة لعقوبات تجميد الأصول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)