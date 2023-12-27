اليابان تدرس خفض الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة القطارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس وزارة النقل اليابانية خفض الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة القطار من 20 إلى 18 عاما.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه مشغلو السكك الحديدية الإقليميون نقصًا في سائقي القطارات.

ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بمراجعة المرسوم ذي الصلة بموجب قانون أعمال السكك الحديدية في السنة المالية 2024.

يمكن الحصول على رخص قيادة القطارات، وهي مؤهل وطني، عن طريق إجراء امتحان في مدارس التدريب المعينة من قبل الدولة أو مكاتب النقل الإقليمية.

وشكلت الوزارة لجنة خبراء في السنة المالية 2022 لمناقشة نظام الترخيص، في حين دعا العديد من مشغلي السكك الحديدية إلى تخفيف شرط السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، ججي برس)