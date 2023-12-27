اليابان تعتزم إصدار تشريع لدعم مقدمي الرعاية الشباب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت وكالة الأطفال والعائلات اليابانية يوم الثلاثاء وضع تشريع لدعم ما يسمى بمقدمي الرعاية الشباب، أو الشباب الذين يقدمون الرعاية اليومية لأفراد الأسرة.

وسينص التشريع على أن تقدم الحكومات المركزية والمحلية الدعم لمقدمي الرعاية الشباب، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. وفي الوقت الحاضر، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذا الدعم.

إن هذا التشريع الذي تسعى الحكومة اليابانية لوضعه يمثل خطوة مهمة نحو دعم مقدمي الرعاية الشباب الذين يعتنون بأفراد الأسرة. بدعم الشباب الذين يقدمون الرعاية، يمكن تخفيف الضغوط التي يمكن أن تواجههم ويمكن تحسين دعمهم وظروف عيشهم.

وتعتزم الحكومة أن تقدم إلى الدورة البرلمانية العادية العام المقبل مشروع قانون لمراجعة القانون لتعزيز دعم تنمية الأطفال والشباب.

التركيز على الكشف المبكر وتوفير الدعم المناسب يمكن أن يسهم في مساعدة هؤلاء المقدمين للرعاية الشباب على التعامل مع التحديات التي تطرحها مسؤولياتهم اليومية. هذا التوجه نحو دعمهم يعكس الاهتمام بالشباب ودورهم الحيوي في الرعاية العائلية، ويمكن أن يساعد في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)