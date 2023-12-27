【فيديو】معرض خاص بمناسبة احتفال نيسان بالذكرى التسعين لتأسيسها

أخبار اليابان

- (جيجي برس) --

طوكيو - (جيجي برس) -- احتفالاً بالذكرى التسعين لتأسيس شركة نيسان موتور، أقيم معرض خاص في معرض المقر الرئيسي العالمي للشركة. عانت نيسان من صعوبات مالية في أعقاب انهيار اقتصاد الفقاعة الياباني في التسعينيات، وأعادت بناء عملياتها بعد تلقي دعم رأسمالي من رينو في عام 1999. وهذا العام، نجحت شركة صناعة السيارات في إصلاح التحالف الذي كانت تهيمن عليه رينو في السابق.

وتهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى تحقيق النمو من خلال تسريع استراتيجيتها لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية وكذلك السيارات الهجينة المجهزة بالتقنيات الأصلية للشركة. لكنها مستمرة في النضال في السوق الصينية.

يعد مصنع توتشيغي التابع لشركة نيسان في بلدة كامينوميكاوا في محافظة توتشيغي، شرق اليابان، موطنًا لأحدث المعدات مثل واحدة لطلاء الهيكل والمصد في وقت واحد وواحدة لتعبئة الأسلاك النحاسية تلقائيًا للسيارات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)