إنتاج تويوتا العالمي من السيارات يصل إلى مستوى قياسي سنوي مرتفع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة تويوتا موتور اليابانية يوم الأربعاء إن إنتاجها العالمي من السيارات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني تجاوز بالفعل الرقم القياسي السنوي المرتفع الذي سجلته الشركة في عام 2019.

وارتفع إنتاجها في فترة 11 شهرًا بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق إلى 9,231,068 وحدة، متجاوزًا 9,053,517 وحدة مسجلة لعام 2019 بأكمله.

ونما إنتاج تويوتا في اليابان وأمريكا الشمالية بفضل انتعاش الطلب في أعقاب تخفيف النقص في إمدادات أشباه الموصلات.

وارتفع إنتاجها المحلي بنسبة 27.3% إلى 3,099,950 وحدة، متجاوزًا عتبة الثلاثة ملايين وحدة التي تعتبرها شركة صناعة السيارات ضرورية للحفاظ على التوظيف وتحقيق أهداف أخرى. نما الإنتاج الخارجي بنسبة 4.0% ليصل إلى 6,131,118 وحدة.

ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، سجل الإنتاج العالمي لشركة تويوتا رقماً قياسياً شهرياً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)