متجر «تاكاشيمايا» الياباني الشهير يعتذر للعملاء بسبب تشوه كعكة عيد الميلاد

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طوكيو -(جيجي برس) -- اعتذرت شركة تاكاشيمايا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول عن إفساد عطلات مئات العملاء في جميع أنحاء البلاد الذين حصلوا على كعكة عيد الميلاد في حالة غير جيدة، لكنها قالت إنها غير قادرة على تحديد مصدر المشكلة.

وقال كازوهيسا يوكوياما، كبير المديرين الإداريين في الشركة المشغلة للمتجر، في مؤتمر صحفي، قبل أن ينحني بشدة لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا: ”نعتذر بشدة عن الفشل في تلبية توقعات العديد من العملاء والتسبب في قلق العديد من المستهلكين“.

اعتبارًا من ليلة 26 ديسمبر/ كانون الأول، وجد تاكاشيمايا أن 807 من أصل 2879 كعكة فراولة مجمدة تم بيعها عبر الإنترنت قد وصلت في حالة غير جيدة عندما تم تسليمها للعملاء من هوكايدو في الشمال إلى محافظة أوكيناوا في الجنوب.

وتلقت الشركة 1207 شكوى واستفسارًا من العملاء.

وقالت تاكاشيمايا إنها تحققت مما إذا كان فحص العينات قد تم إجراؤه بشكل صحيح أثناء التصنيع وتم تخزين الكعك تحت درجات حرارة مناسبة أثناء التسليم، لكنها لم تجد أي مشاكل.

وقالت الشركة إنه من المستحيل تحديد سبب الحادث حتى بعد مراجعة شاملة.

وقال يوكوياما: ”نحن نتحمل المسؤولية الكاملة تجاه عملائنا وفشلنا في إنشاء نظام إدارة يسمح لنا بتحديد سبب المشكلة“.

باع متجر تاكاشيمايا حوالي 2900 كعكة فراولة مجمدة حصريًا عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك. وبيع الكعك مقابل 5400 ين (37 دولارا) للقطعة الواحدة شاملا الضريبة.

تم تصنيع الكعك وتعبئته بواسطة شركة حلويات مقرها في هانيو، محافظة سايتاما.

وتم تسليمها للمشترين في الفترة ما بين 22 و25 ديسمبر/كانون الأول من قبل شركة ياماتو للنقل، وهي خدمة توصيل الطرود من الباب إلى الباب بتكليف من تاكاشيمايا.

لكن قال العديد من المشترين على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم حصلوا على كعكات مشوهة وشاركوا الصور التي تم التقاطها بعد فتح الصناديق.

وقالت تاكاشيمايا إنها تتواصل مع جميع المشترين للاعتذار وعرض رد الأموال للعملاء أو تسليم البدائل لأولئك الذين وصلت إليهم الكعكات المشوهة

وقالت الشركة إنها باعت 2831 كعكة عيد الميلاد التي صنعتها نفس شركة صناعة الحلويات الشتاء الماضي لكنها لم تتلق أي شكاوى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)