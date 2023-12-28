القبض على وزير الدولة السابق للعدل كاكيزاوا ميتو بتهمة شراء أصوات انتخابية

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طوكيو - (جيجي برس)-- اعتقل المدعون العامون اليابانيون عضو مجلس النواب ميتو كاكيزاوا وأربعة أمناء يوم الخميس للاشتباه في قيامهم بشراء الأصوات في انتخابات عمدة طوكيو في انتهاك لقانون انتخابات المناصب العامة.

ففي انتخابات عمدة حي كوتو في طوكيو التي جرت في أبريل/نيسان، قدم كاكيزاوا دعمه لكيمورا يايوي بدلا من المرشح الذي دعمه الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه كاكيزاوا.

أصبح كاكيزاوا أول مشرع حالي يتم القبض عليه في قضية شراء الأصوات في البلاد منذ وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته، التي كانت عضوًا في مجلس الشيوخ آنذاك، في عام 2020. وقد ترك كاكيزاوا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بسبب الفضيحة.

وتقول مصادر إن كاكيزاوا أخبر النيابة في استجواب طوعي أن الدفعات إلى أعضاء مجلس حي كوتو كانت مساهمات لحملة انتخابات المجلس التي جرت بشكل متزامن مع انتخابات العمدة. وأضاف أنه لم تكن لديه أي نية لشراء أصوات.

ويشتبه في أن كاكيزاوا عرض دفع إجمالي 1.8 مليون ين نقدًا لأعضاء مجلس الحي في شهر فبراير/ شباط تقريبًا ودفع حوالي 800 ألف ين بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول لعضو سابق في مجلس الحي شارك في حملة كيمورا.

ويشتبه أيضًا في تآمره مع كيمورا لنشر إعلان فيديو عبر الإنترنت بحوالي 380 ألف ين يطالب بالتصويت لها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)