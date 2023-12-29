عمدة طوكيو تتعهد بمعالجة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهدت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو يوم الخميس بالتركيز على التدابير الرامية إلى معالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان.

وقالت كويكي في مقابلة مع جيجي برس: ”سأفعل كل ما يلزم لوقف انخفاض معدل المواليد“.

وفي الوقت نفسه، لم تذكر ما إذا كانت ستترشح لانتخابات حاكم طوكيو الصيف المقبل.

وقالت: ”هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى حل“. ”سأركز عليها فقط“.

وأشارت كويكي إلى خطة حكومة العاصمة لجعل التعليم الثانوي مجانيًا تقريبًا في طوكيو بغض النظر عن حجم دخل الأسرة اعتبارًا من السنة المالية المقبلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)