الأميرة اليابانية كاكو تحتفل بعيد ميلادها التاسع والعشرين

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طوكيو - (جيجي برس) -- أتمت الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، عامها التاسع والعشرين يوم الجمعة.

قامت الأميرة كاكو بالعديد من الواجبات الرسمية في العام الماضي، وتتمنى مجتمعًا يستطيع فيه الجميع العيش بسلام والحصول على مجموعة متنوعة من خيارات نمط الحياة، وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري.

لقد حضرت المزيد من الأحداث في العام الماضي أكثر من ذي قبل، بعد رفع كافة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وفي شهر مايو/ أيار، سافرت الأميرة إلى محافظة ميياغي الشمالية الشرقية بشكل أساسي لحضور مهرجان الخضرة الحضري.

خلال الرحلة، قامت بزيارة متحف ومواقع أخرى ذات صلة بالزلزال الكبير والتسونامي الذي وقع في مارس/ آذار 2011، والتي تقع في مدينة إيشينوماكي، وجددت إدراكها وتفهمها لأهمية نقل ذكريات الكارثة التي ضربت شمال شرق اليابان بشدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)