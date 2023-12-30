ارتفعت أسعار أكثر من 30 ألف سلعة غذائية في اليابان في عام 2023

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة الأبحاث ”تيكوكو داتا بنك“ المحدودة، يوم الجمعة، إن ارتفاع الأسعار وصل إلى إجمالي 32396 منتجًا من 195 شركة كبرى لتصنيع الأغذية والمشروبات في اليابان في عام 2023.

وقال مسؤول في تيكوكو داتا بنك إن ”إجمالي (الزيادات في أسعار المواد الغذائية) الذي يتجاوز 30 ألف سلعة هو أمر غير مسبوق خلال الثلاثين عاماً منذ انهيار اقتصاد الفقاعة الياباني“ في التسعينيات. وفي عام 2022، ارتفعت أسعار 25.768 مادة غذائية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض عدد العناصر التي سترتفع أسعارها العام المقبل بشكل حاد ليصل إلى حوالي 15 ألفًا.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أن الأسعار قد ترتفع بالنسبة لبنود أكثر مما كان متوقعا اعتمادا على عوامل التكلفة وحركات الصرف الأجنبي.

في عام 2023، وصلت ارتفاعات الأسعار إلى أكثر من 5000 منتج في كل شهر فبراير/ شباط، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وأبريل/ نيسان، عندما ارتفعت أسعار المايونيز والسلع الأخرى بسبب نقص البيض.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)