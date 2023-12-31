كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية بالقرب من جزر متنازع عليها مع اليابان

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سيؤول - (جيجي برس)-- ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية يوم الجمعة أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى تدريبات عسكرية في المياه قرب جزر تاكيشيما المتنازع عليها مع اليابان.

وذكرت التقارير الإخبارية أن تدريبات الدفاع عن الجزر، المعروفة باسم دوكدو في كوريا الجنوبية وتاكيشيما في اليابان، أجريت خلف أبواب مغلقة في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأخبر المدير العام لدائرة شؤون آسيا والمحيط الهادئ نامازو هيرويوكي نائب رئيس سفارة كوريا الجنوبية كيم جانغ هيون يوم الجمعة بأن التدريب كان مؤسفا للغاية.

وقال نامازو لكيم إن جزر تاكيشيما جزء أصيل من الأراضي اليابانية، وإن تدريب الجيش الكوري الجنوبي غير مقبول على الإطلاق.

وبالمثل، قدم ناؤكي كوماغاي، المسؤول في السفارة اليابانية في سيؤول، احتجاجًا شديد اللهجة إلى سيو مين جونغ، المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وتجري كوريا الجنوبية تدريبات دفاعية عن الجزر مرتين في العام. وكانت التدريبات الأخيرة هي الرابعة من نوعها منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في مايو/ أيار 2022.

يذكر أن كوريا الجنوبية تسيطر على الجزر. وتدعي اليابان تلك الجزر الواقعة في بحر اليابان، وتصر الحكومة اليابانية على أنها جزء أصيل من الأراضي اليابانية وأن كوريا الجنوبية تحتلها بشكل غير قانوني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)