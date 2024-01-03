حافلات ”توئي“ اليابانية تعمل على إزالة الكربون بعد مرور 100 عام على إطلاقها

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طوكيو -(جيجي برس)-- تعمل حافلات توئي، وهي وسيلة نقل رئيسية لسكان طوكيو، على تسريع جهود إزالة الكربون بعد مرور 100 عام على إطلاق عملياتها.

بدأت خدمات الحافلات في الأصل كحل سريع بعد زلزال كانتو الكبير الذي وقع في سبتمبر/ أيلول 1923.

تعد حافلات توئي، التي يديرها مكتب النقل التابع لحكومة مدينة طوكيو، واحدة من أكبر شبكات الحافلات في اليابان، حيث تغطي مسافة إجمالية قدرها 765.7 كيلومترًا على 128 طريقًا. بلغ عدد الحافلات لخدمات حافلات توئي 1448 حافلة حتى 1 أبريل/ نيسان 2023، ووصل عدد الركاب يوميًا إلى حوالي 573000 في السنة المالية 2022، التي انتهت في مارس/ آذار 2023.

أدى الزلزال الهائل الذي وقع عام 1923 إلى إلحاق أضرار جسيمة بخطوط ترام طوكيو التي كان يديرها في ذلك الوقت سلف مكتب النقل.

كإجراء طارئ، قرر المشغل تقديم خدمات حافلات المدينة، والتي بدأت في 18 يناير/ كانون الثاني 1924. في البداية، كانت شبكة الحافلات تحتوي على طريقين فقط - أحدهما يربط سوغامو ومحطة طوكيو، والآخر بين ناكاشيبويا ومحطة طوكيو. وتم استخدام 44 حافلة على الطرق، التي بلغت مسافة إجمالية حوالي 15.5 كيلومترًا، وبلغ إجمالي عدد الركاب اليومي حوالي 7500 راكب.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)