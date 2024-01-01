إمبراطور اليابان يأمل في توسيع نطاق الدعم للمحتاجين في العام الجديد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الاثنين، عن رغبته في توسيع نطاق الدعم للأشخاص الذين يعانون من صعوبات، بما في ذلك المتضررين من الكوارث الطبيعية وارتفاع الأسعار.

وقال الإمبراطور في الرسالة المكتوبة، الصادرة عبر وكالة البلاط الإمبراطوري، معربًا عن تعاطفه مع أولئك الذين يكافحون: ”أتمنى أن تزداد التحركات لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة“.

وعلى الصعيد العالمي، قال الإمبراطور ناروهيتو إنه من المؤلم فقدان العديد من الأرواح في الحروب والصراعات. ”أتذكر أهمية أن يحاول الناس فهم بعضهم البعض والتعاون لبناء عالم يسوده السلام“.

وقال الإمبراطور: ”أتمنى أن يكون العام الجديد عاما يستطيع فيه الناس في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم المضي قدما بآمال مشرقة“.

وسيحضر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو حفلا للاحتفال بقدوم العام الجديد في القصر الإمبراطوري يوم الاثنين. وسيحيون الجمهور في المناسبات التي ستقام في القصر في حي تشيودا بطوكيو يوم الثلاثاء مع أفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية، بما في ذلك الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو وولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)