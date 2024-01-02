مصرع 48 شخصا على الأقل جراء زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت حكومة محافظة إيشيكاوا اليوم الثلاثاء إن زلزالا قويا هز معظم المحافظة بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا في المحافظة الواقعة وسط اليابان.

ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، أصيب إجمالي 30 شخصا في 6 محافظات في زلزال يوم رأس السنة الجديدة، الذي بلغت قوته 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، وتسبب في موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر.

وتم الإبلاغ عن انهيار العديد من المباني. ويعتقد أن الحرائق التي اندلعت في مدينة واجيما قد أدت إلى حرق حوالي 200 مبنى، وفقًا لسلطات الإطفاء المحلية.

تم رفع جميع التحذيرات والتنبيهات من تسونامي الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد الزلزال بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء.

وكان مركز الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 4:10 مساءً. وكان يوم الاثنين على عمق حوالي 16 كيلومترًا تحت الأرض في منطقة نوتو في إيشيكاوا.

وقد وقع الزلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان على عمق حوالي 16 كيلومترًا تحت الأرض.

وتم رصد موجات تسونامي في عدة مدن بمحافظة إيشيكاوا. وأفادت مدينة واجيما برصد موجة تسونامي تفوق 120 سنتيمترا وكانازاوا برصد موجة بلغت 90 سنتيمترا.

وذكرت سلطة الرقابة النووية إنه تم رصد انفجار ورائحة احتراق في محطة شيكا للطاقة النووية في محافظة إيشيكاوا. وتقول الشركة المشغلة إنه وقع انقطاع في التيار الكهربائي من محول ولكن المفاعلين النوويين يمكنهما العمل بصورة سليمة باستخدام أنظمة احتياطية.





















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)