رئيس وزراء اليابان يأمر ببذل أقصى الجهود لإنقاذ ضحايا الزلزال

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طوكيو - (جيجي برس) -- أمر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الثلاثاء ببذل جهود إنقاذ شاملة بعد زلزال يوم الاثنين الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي هز بشكل رئيسي محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، قائلا إنه تم تأكيد أضرار واسعة النطاق بما في ذلك الخسائر البشرية وانهيار المباني والحرائق.

وقال كيشيدا، خلال اجتماع لمقر الحكومة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، ”نظرًا لأن عمليات الإنقاذ هي سباق مع الزمن، أريد من قوات الدفاع الذاتي والشرطة وسلطات الإطفاء حشد وحداتها للمساعدة“. وبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة السكان كأولوية قصوى”.

وكان من بين المشاركين في الاجتماع كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، ووزير إدارة الكوارث يوشيفومي ماتسومورا، ووزير الدفاع مينورو كيهارا.

وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال كيشيدا إنه تلقى تقارير من أتسوشي كوغا، وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء الذي تم إرساله إلى المنطقة المنكوبة، تفيد بإغلاق الطرق والانهيارات الأرضية والحرائق في مناطق واسعة. وقال رئيس الوزراء إنه من الصعب للغاية دخول الجزء الشمالي من شبه جزيرة نوتو في إيشيكاوا بسبب الطرق المقطوعة.

وقال إن الحكومة سترسل مسؤولين كبار من الوزارات والوكالات ذات الصلة إلى المنطقة ليعملوا على ضمان إيصال إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الغذاء والبطانيات والوقود، وتوفير الخدمات الطبية بسرعة واستعادة الكهرباء والمياه وغيرها. بنية تحتية. وقال كيشيدا أيضًا إنه سيتم استخدام النقل البحري بعد رفع التحذيرات من حدوث تسونامي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)