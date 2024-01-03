ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال مدمر ضرب وسط اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت حكومة محافظة إيشيكاوا يوم الأربعاء إن زلزالا قويا هز معظم المحافظة بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا في المحافظة الواقعة بوسط اليابان.

ووفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، أصيب إجمالي 107 أشخاص في سبع محافظات في زلزال يوم رأس السنة الجديدة، الذي بلغت قوته 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، وتسبب في حدوث موجات تسونامي، بما في ذلك واحدة بلغت قوتها 7 درجات. ضربت أمواج تسونامي بارتفاع 1.2 متر على الأقل مدينة إيشيكاوا في واجيما.

وانهارت العديد من المنازل والمباني، بما في ذلك مبنى مكون من سبعة طوابق في واجيما. ويعتقد أن الحرائق التي اندلعت في واجيما قد أدت إلى حرق حوالي 200 مبنى، وفقا لسلطات الإطفاء المحلية.

تم رفع جميع التحذيرات والتنبيهات من تسونامي الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد الزلزال بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء.

وكان مركز الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 4:10 مساءً. وكان يوم الاثنين على عمق حوالي 16 كيلومترًا تحت الأرض في منطقة نوتو في إيشيكاوا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)