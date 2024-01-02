اندلاع النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني على مدرج مطار هانيدا بطوكيو حوالي الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، وتأكد في وقت لاحق مقتل خمسة كانوا على متن طائرة خفر السواحل.

ووفقا لوزارة النقل وإدارة شرطة العاصمة طوكيو، تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبا وطاقم الرحلة رقم 516 المكون من 12 فردا من الطائرة، التي أقلعت من مطار نيو شيتوس في محافظة هوكايدو بأقصى شمال اليابان. وأصيب سبعة عشر منهم.

من بين ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة خفر السواحل التابعة لقاعدة هانيدا الجوية بالمقر الإقليمي الثالث لخفر السواحل، هرب القبطان من الطائرة بمفرده وتأكد أنه كان واعيًا بينما توفي خمسة آخرون.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نييغاتا، على الساحل الغربي لليابان، لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع أول أيام العام الجديد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)