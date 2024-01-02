【فيديو】لقطات جوية للدمار الذي خلفه زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) --ضرب زلزال هائل بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان الواقعة على طول ساحل بحر اليابان في أول يوم في العام الجديد. وقد صدر تحذير من تسونامي تم تصنيفه على أنه كبير للمحافظة. كما صدرت تحذيرات تسونامي لمحافظات نيغاتا وتوياما وياماغاتا وفوكوي وهيوغو، الواقعة أيضا على طول ساحل بحر اليابان.

وتم إصدار إرشادات تسونامي أيضا للمحافظات المتبقية الواقعة على ساحل بحر اليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار ”تحذير من تسونامي كبير“ منذ زلزال عام 2011 في شمال شرقي اليابان. ويتم إصدار التحذير عندما يُتوقع حدوث تسونامي بارتفاع 3 أمتار أو أكثر .وأودى الزلزال بحياة 48 شخصا على الأقل حتى الآن، ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)