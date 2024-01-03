طائرة الخطوط الجوية اليابانية حصلت على إذن بالهبوط قبل حادث الاصطدام المروع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الخطوط الجوية اليابانية إن طاقم رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 حصل على إذن الهبوط من وحدة التحكم، وقام بقراءته مرة أخرى وقام بعملية الهبوط قبل الاصطدام بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني على مدرج مطار هانيدا بطوكيو يوم الثلاثاء.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه يُعتقد أن طائرة خفر السواحل كانت على المدرج بالفعل عندما كانت رحلة الخطوط الجوية اليابانية تحاول الهبوط.

ويحقق مجلس سلامة النقل الياباني وإدارة شرطة العاصمة في طوكيو في التبادلات بين المراقب والطائرتين لتحديد سبب الحادث.

وأرسل مجلس سلامة النقل ستة محققين في حوادث الطائرات إلى مكان الحادث. وستفتح الشرطة تحقيقا في القضية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى وفاة وإصابة.

وقع الحادث على المدرج C بالمطار في حوالي الساعة 5:50 مساءً يوم الثلاثاء، حيث اشتعلت النيران في طائرة الخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة تابعة للمقر الإقليمي الثالث لخفر السواحل الياباني.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)